ФАС одобрила сделку о покупке «Росспиртпромом» 100% акций «Татспиртпрома»

АО «Росспиртпром» планирует приобрести 100% акций компании «Татспиртпрома». Сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщили в пресс-службе «Татспиртпрома». ФАС пока информацию не комментировала.

По данным «Татспиртпрома», сделку готовили в течение года, ее осуществили по рыночной цене после независимой оценки. Сумма продажи акций не разглашается. Юридически обязывающее соглашение 30 декабря подписала АО «Связьинвестнефтехим».

Модель работы после слияния, уточнили в пресс-службе, предполагает сохранение двух юрлиц. Каждое из них продолжит специализироваться в соответствии со своей базовой компетенцией. Головные офисы «Росспиртпрома» и «Татспиртпрома» будут находиться в Казани.