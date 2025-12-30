Bloomberg: страны ОПЕК+ сохранят паузу в наращивании добычи нефти

ОПЕК+ намерена сохранить паузу в наращивании добычи из-за усиливающихся признаков глобального переизбытка нефти, сообщили Bloomberg три делегата стран-участниц альянса.

Ключевые участники объединения во главе с Саудовской Аравией и Россией проведут ежемесячную видеоконференцию 4 января. В ноябре ОПЕК+ приостановила дальнейшее увеличение поставок в первом квартале после ускоренного восстановления добычи ранее в этом году.

По словам источников, коалиция уже подтвердила этот курс на встрече в начале месяца и, вероятно, сделает это вновь. Нефтяные фьючерсы в этом году подешевели на 17% и движутся к крупнейшему годовому падению со времен пандемии 2020 года: предложение выросло как со стороны ОПЕК+, так и конкурентов, тогда как рост мирового спроса замедлился.