ОПЕК+ увеличит добычу нефти в декабре

Министры восьми стран ОПЕК+ согласовали увеличение квот на добычу нефти в декабре на 137 тыс. баррелей сутки в декабре. После этого, «с учетом сезонных факторов», они возьмут паузу и не будут увеличивать объемы в течение первого квартала 2026 года, сообщила пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Восемь участвующих стран подтвердили, что сокращение на 1,65 миллиона баррелей в сутки может быть возвращено частично или полностью в зависимости от изменения рыночных условий и постепенно»,— заявили в организации.

Там указали на необходимость «осторожного подхода» к этому вопросу и важность «сохранения полной гибкости» — включая возможность продления паузы или отмены дополнительных добровольных сокращений добычи, в том числе договоренностей о сокращении в 2,2 миллиона баррелей в сутки. Следующая встреча министров состоится 30 ноября.

О развитии новых энергетических технологий в России — в материале «Ъ» «Все идет по плану».