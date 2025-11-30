ОПЕК+ не будет увеличивать уровень добычи нефти в первом квартале 2026 года

Восемь стран ОПЕК+ подтвердили решение приостановить увеличение объемов добычи нефти в январе, феврале и марте 2026 года. Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман сохранят текущие квоты. Это следует из пресс-релиза организации.

«Страны продолжат внимательно отслеживать и оценивать рыночную конъюнктуру, и в своих постоянных усилиях по поддержанию рыночной стабильности они подтвердили важность принятия осторожного подхода»,— отмечается в заявлении.

2 ноября восьмь стран ОПЕК+ согласовали увеличение квот на добычу нефти в декабре на 137 тыс. баррелей сутки. Квота России на добычу в первом квартале 2026 года составляет 9,57 млн б/с.

Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ запланирована на 4 января 2026 года. Встреча всех стран организации пройдет 7 июня.

