Новогоднее шоу, Данила Козловский и OG Buda

В новогодние праздники жителей и гостей Краснодара ожидает разнообразная программа развлечений, шоу и концертов популярных исполнителей. В городских концертных залах и аренах выступят Стас Михайлов и Dead Blonde, а в театрах покажут праздничные постановки и спектакли, созданные на основе литературных произведений. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Какие концерты посетить

1, 3, 4 и 5 января в «Олимпе» состоится Новогодняя дискотека 90-х и 2000-х с DJ, ведущим, Дедом Морозом и Снегурочкой, а также звездами эстрады. Гостей ждут Премьер-Министр, Isabelle En, ведущий и профессиональный диджей, а также розыгрыш призов, фотозона и фотограф. По словам организаторов, это не просто концерт, это машина времени, которая вернет зрителей в юность.

Стоимость билетов — 4200 руб. (12+)

3 января в 19:00 в Центральном концертном зале краевой столицы состоится сольное выступление Стаса Пьехи. Зрителей ожидает живой звук, невероятная энергетика, самые популярные хиты и новые песни.

Стоимость билетов — 7000 руб. (0+)

3 января в 20:00 в Кроп Арене выступит поп-исполнительница Dead Blonde. Она представит свои хиты «Мальчик на девятке», «Бесприданница» и «Снег растаял на плечах» и много других композиций. Гостей ждет два часа дискотеки от «королевы ретро-поп саунда».

Стоимость билетов — 2400 руб. (12+)

4 января в 18:00 в Кроп Арене состоится концерт популярного среди любителей жанра рэп и хип-хоп исполнителя OG Buda, который порадует краснодарцев новогодним шоу и хитами.

Стоимость билетов — 2361 руб. (16+)

5 января в 18:00 во Дворце спорта «Олимп» выступит эстрадный артист Стас Михайлов. Программа рождественского концерта исполнителя называется «Все для тебя». Зрителей ждут любимые песни артиста.

Стоимость билетов — 4500 руб. (6+)

5 января в 19:00 в Центральном концертном зале состоится выступление одного из самых ярких, как сказано в аннотации, исполнителей кавказской сцены — Магамета Дзыбова. Гостей ожидают хиты «Пиковая дама», «Рулетка», «Забуду» и другие композиции.

Стоимость билетов — 4000 руб. (12+)

8 января в 20:00 в The Rock Bar состоится Nightwish Tribute Show. Песни финской симфо-метал-группы прозвучат в исполнении других музыкантов.

Стоимость билетов — 1200 руб. (16+)

11 января в 16:00 и в 19:00 в ДК Железнодорожников состоится юмористический концерт «Однажды в России». Это талантливый и коллектив артистов, которые на протяжении десяти лет показывают сатирические скетчи и заставляют смеяться зрителей до слез, сказано в описании.

Стоимость билетов — 2800 руб. (16+)

Какие спектакли посмотреть

2 января в 11:00 в Театре драмы имени М. Горького покажут новогоднюю сказку «Снежная королева». По сюжету, в один из морозных зимних вечеров, когда сквозь расписанные причудливым узором окна уютных домов прокрадывается темнота, а во дворе тревожно завывает вьюга, Снежная королева умчала Кая в свои ледяные владения и превратила его доброе отзывчивое сердце в осколок льдинки.

Стоимость билетов — 500 руб. (6+).

2 и 3 января в 12.00 и 15.00 в Центральном концертном зале состоится музыкальный спектакль «Новогодняя котовасия». Зрителей ожидает программа оркестра камерной музыки «Благовест» и праздничные приключения с героями постановки.

Стоимость билетов — 500 руб. (6+).

3, 4 в 19.00 и 5 января в 19.30 в Доме мецената зрители могут посетить представление иммерсивного театра под названием «Аддикция». Это спектакль в стиле декаданс, по мотивам жизни поэта серебряного века, основателя символизма — Валерия Брюсова и художественного вымысла. Гостей ждет 8 тайных комнат с росписями, которым более 100 лет, 3 часа иммерсива, 11 жителей прошлого, 187 сцен одновременно.

Стоимость билетов — 3500 руб. (18+)

4 января в 11:00 и в 14:00 в Театре Защитника Отечества состоится детское представление «Поцелуй принцессы». По сюжету, хитрые и злые жабы придумали коварный план: похитить и выдать замуж принцессу. Но храброе сердце оловянного солдатика никак не может допустить, чтобы заговор воплотился, ведь он сам давно влюблен в принцессу.

Стоимость билетов — 600 руб. (6+)

7 и 8 января в Одном театре состоится показ драматического спектакля под названием «Правда». Это комедия по пьесе французского драматурга Флориана Зеллера. Постановка режиссера — Арсений Фогелев.

Стоимость билетов — 1000 руб. (18+)

8 января в 19:00 в Доме мецената покажут театрализованную лекцию «Русалка». В ней расскажут о мифологических существах в культуре, их зарождении и трансформации.

Стоимость билетов — 3000 руб. (16+)

9 января в 15:00 и в 19:00 в Театре драмы им. М. Горького состоится моноспектакль популярного актера Данилы Козловского под названием Frank. Как сказано в описании, это ни на что не похожий музыкальный спектакль-шоу, который покорил сердца и завоевал любовь зрителей.

Стоимость билетов — 5500 руб. (18+)

10 и 11 января в Театре драмы им. М. Горького состоится показ драматического спектакля «Шерлок Холмс». Это история о легендарном английском сыщике и его друге Джоне Ватсоне. Постановка идет с одним антрактом.

Стоимость билетов — 700 руб. (12+)

Что смотреть в кино

На экраны краснодарских кинотеатров вышел фильм «Буратино». Это история о приключениях веселого деревянного мальчишки. В главных ролях: Виталия Корниенко, Александр Петров, Федор Бондарчук и Рузиль Минекаев.

Стоимость билетов — 350 руб. (6+)

Также в прокате очередная часть знаменитой серии фильмов — «Елки 12». По сюжету, в канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде. В главных ролях: Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев, Андрей Рожков, Дмитрий Журавлев, Маш Милаш и Юлия Топольницкая.

Стоимость билетов — 400 руб. (12+)

Жители и гости Краснодара смогут посмотреть американский фэнтезийный ромком под названием «Вечность». Когда Джоан умирает, ее душа попадает в загробный мир и оказывается перед сложным выбором — у нее есть неделя, чтобы решить, с кем и где она проведет вечность. Ей предстоит выбрать между умершим в молодости первым возлюбленным и вторым мужем, с которым она провела почти всю жизнь и создала семью.

Стоимость билетов — 610 руб. (18+).

На экраны кинотеатров также вышло продолжение любимой истории — «Чебурашка 2». По сюжету, Чебурашка и Гена узнают, что их дом собираются снести ради строительства парка развлечений. Героев ждут увлекательные приключения и семейное единение.

Стоимость билетов — 700 руб. (6+).

В прокат вышло продолжение знаменитой серии мультфильмов «Три богатыря и свет клином». В этот раз богатыри ждут пополнения в своих семействах, но отечество снова нужно спасать. Нагрянула огромная, невесть откуда взявшаяся, туча и грозит затмить весь белый свет и превратить день в ночь.

Стоимость билетов — 350 рублей (6+).

Куда сходить еще

С 2 по 11 января жители Краснодара могут посетить цирковое шоу Полины Запашной. Шоу включает в себя широкий спектр номеров, от дрессированных животных и акробатики до волшебных трюков и комедийных сценок. Каждый зритель найдет в цирке что-то особенное и незабываемое, обещают организаторы.

Стоимость билетов — 600 руб. (0+)

3 января в 12:00 в ДК железнодорожников состоится представление световых кукол. По словам организаторов, титулованный кукольник России Николай Зыков покажет сценическое волшебство, способное вызвать восторг не только у детей, но и у их родителей. Представление проходит в полной темноте, превращая сцену в праздник света, движения и творческого взаимодействия со зрителями.

Стоимость билетов — 1300 руб. (0+)

4 января в 19:00 в ДК Железнодорожников пройдет Новогодний стендап. Зрителей ждет юмористическое новогоднее шоу с такими исполнителями как Роман Рор, Елена Новикова, Виктория Македонская, Константин Бутаков и Самвел Гиновян.

Стоимость билетов — 1200 руб. (18+)

8 января в 19:00 в ДК Железнодорожников состоится необычное шоу классической и рок-музыки — «RockCellos. Мировые рок-хиты на виолончелях». Музыканты исполнят знаменитые песни Nirvana, Rammstein, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Muse, Queen, The Cranberries, Scorpions, 30 Seconds To Mars и других.

Стоимость билетов — 2900 руб. (6+)

