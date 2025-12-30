Депутаты Госдумы РФ настаивают на жестком ответе России на атаку ВСУ на резиденцию Владимира Путина, о которой накануне заявили в Минобороны РФ. О реакции коллег рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По словам господина Володина, власти Украины находятся в агонии, потому что «наши войска наступают по всей линии фронта». Сейчас «киевский режим ... пытается любой ценой удержаться», и украинский президент Владимир Зеленский «делает все, чтобы никакие договоренности не состоялись». «Чем дольше война, тем дольше он будет в нынешней роли», — написал Вячеслав Володин в Telegram.

«Депутаты Государственной думы считают: ответ должен быть жестким. Со своей стороны настаиваем на этом! Прощать нельзя», — призвал спикер.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что ВС РФ «знают, как, чем и когда отвечать». Звучащие в иностранных СМИ сомнения касательно заявлений российской стороны об атаке на резиденцию он назвал безумными.