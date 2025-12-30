Песков счел безумными сомнения насчет атаки БПЛА на резиденцию Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает безумными предположения о том, что новгородская резиденция Владимира Путина на самом деле не была атакована дронами. Так он охарактеризовал публикации в иностранных СМИ по этой теме.

«Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, — сказал господин Песков. — Что касается обломков, здесь я не могу сказать, это тема для наших военных».

Он подчеркнул, что заявления российского Минобороны об атаке БПЛА пытаются отрицать власти Украины и западные СМИ. «Начинают разгонять тему, что этого не было, — сказал пресс-секретарь. — Это безумные утверждения».

Дмитрий Песков считает, что атака беспилотников была направлена не только против Владимира Путина, но и против президента США Дональда Трампа и переговорного процесса по Украине. Теперь Россия ужесточит свою позицию в диалоге, добавил он.