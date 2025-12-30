Российская армия знает, как ответить на атаку ВСУ на резиденцию президента РФ в Новгородской области. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Наши военные знают, как, чем и когда отвечать», — сказал Дмитрий Песков.

Он считает, что атака беспилотников была направлена в том числе против президента США Дональда Трампа и его миротворческих усилий. Однако это не навредит диалогу Москвы и Вашингтона, убежден господин Песков. При этом он сообщил, что теперь Россия ужесточит свою позицию в переговорном процессе. Сомнения западных СМИ касательно российских заявлений об атаке на резиденцию Владимира Путина он считает безумными.