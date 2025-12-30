Зимой вход в комплекс «Моя Россия» в горном кластере Сочи станет бесплатным

В зимний сезон посещение культурно-этнографического комплекса «Моя Россия», расположенного в горном кластере Сочи, будет бесплатным для всех гостей. Свободный вход действует с 19 декабря по 31 марта. В этот период также организуются бесплатные экскурсии, которые проводятся каждый час и доступны для всех желающих, пишет пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Этнопарк занимает территорию площадью более трех гектаров и представляет собой архитектурный ансамбль, включающий 11 тематических павильонов. Экспозиции посвящены истории, традициям и культурному многообразию различных регионов России. На площадке регулярно проходят интерактивные мастер-классы для детей и взрослых, направленные на знакомство с традиционными ремеслами.

В рамках зимнего сезона в комплексе подготовлена специальная праздничная программа. С 25 декабря по 10 января дважды в день будут проходить экскурсии «С Дедом Морозом по регионам России». В течение 45 минут участники познакомятся с новогодними традициями разных народов страны, включая русские колядки, татарский праздник Нардуган, образы якутского Чысхаана и бурятского Белого Старца.

Как отметил заместитель главы Сочи Сергей Сомко, этнографический комплекс выполняет важную просветительскую функцию и является одним из ключевых культурных объектов горного кластера. По его словам, формат «живого учебника под открытым небом» позволяет наглядно представить архитектурное и культурное единство России и способствует формированию уважения к традициям народов страны.

Комплекс «Моя Россия» расположен на территории курорта «Роза Хутор» на левом берегу реки Мзымта на высоте 540 м над уровнем моря. Все архитектурные объекты выполнены в масштабе 1:1. Ежегодно этнопарк посещают более 300 тыс. человек, что делает его одним из наиболее востребованных культурных объектов курорта.

Мария Удовик