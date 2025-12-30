В Сочи новогодние поздравления получили свыше 9,7 тысячи детей

В преддверии Нового года в Сочи реализуется масштабная поздравительная кампания, организованная администрацией города совместно с депутатами городского собрания. Участниками мероприятий стали более 9700 детей из различных социальных категорий.

Новогодние поздравления получили дети участников специальной военной операции, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с инвалидностью, находящиеся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации, дети-сироты, а также школьники, добившиеся высоких результатов в учебе. Отдельная программа была подготовлена для маленьких пациентов детской больницы — для них организовали цирковое представление.

Во всех районах города проходят социальные елки. Всего запланировано 30 таких мероприятий, которые рассчитаны на участие порядка 12 тыс. сочинских детей.

Шестой год подряд в городе проводится благотворительная акция «Подарок от волшебника». В этом году она адресована 160 воспитанникам реабилитационных центров и детям, получающим технические средства реабилитации. Исполнителями новогодних желаний стали сотрудники всех отраслевых подразделений администрации курорта. В числе просьб, которые дети оставляли на специальных открытках,— развивающие игрушки, книги, музыкальные инструменты и наборы конструкторов.

Глава Сочи Андрей Прошунин подчеркнул, что акция «Подарок от волшебника» является традиционным городским благотворительным проектом, направленным на исполнение новогодних желаний детей и создание праздничного настроения для тех, кто особенно нуждается во внимании и поддержке.

Мария Удовик