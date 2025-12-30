В горном кластере Сочи устраняют локальные нарушения на электросетях

Специалисты филиала «Россети Юг» — «Кубаньэнерго» продолжают работы по устранению локальных технологических нарушений на линиях электропередачи в горных населенных пунктах Сочи. Аварийно-восстановительные мероприятия ведутся в круглосуточном режиме на фоне сохраняющихся сложных погодных условий, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным энергокомпании, в ночные часы в горных районах и на побережье Краснодарского края вновь отмечались интенсивные снегопады. В этих условиях специалисты Сочинских электрических сетей проводят обходы и осмотры энергообъектов, выявляют поврежденные участки и выполняют необходимые ремонтные работы.

В восстановлении электроснабжения задействована 21 бригада, в составе которых работают 67 специалистов, используется 28 единиц специализированной техники. Технические мероприятия будут продолжены до полного восстановления подачи электроэнергии всем потребителям.

Ранее сообщалось, что в течение ночи в Сочи продолжались интенсивные осадки. В прибрежной части курорта выпало до 20 мм мокрого снега, в предгорных районах — до 12 мм сухого. К утру высота снежного покрова в черте города достигла 11 см, в Красной Поляне — 77 см. На побережье зафиксировано налипание мокрого снега на линии электропередачи и деревья, максимальный диаметр отложений составил 45 мм.

Работы по расчистке улично-дорожной сети ведутся непрерывно. Приоритет отдан магистралям общественного транспорта и участкам, ведущим к социально значимым объектам. В ночные часы федеральные, региональные и муниципальные службы задействовали 311 специалистов и 194 единицы техники. Для обработки дорог использовано 1167 тонн противогололедных материалов.

Городская инфраструктура функционирует в штатном режиме. Обстановку контролирует городской оперативный штаб под руководством главы Сочи Андрея Прошунина.

Мария Удовик