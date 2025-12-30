В Сочи ожидается усиление шторма на море и ухудшение погодных условий

В Сочи сохраняется штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий на побережье и в горных районах. По данным метеорологов, 31 декабря на участке от Магри до Веселого ожидается волнение моря до 6 баллов, высота волн может достигать 4–4,5 м. В портах прогнозируется тягун, также сохраняется опасность формирования смерчей над морем, пишет пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

В горной местности на высотах от 500 м над уровнем моря объявлена лавиноопасность. Все городские службы по поручению главы Сочи Андрея Прошунина переведены на усиленный режим работы, ситуацию координирует городской оперативный штаб.

Накануне в Сочи в течение ночи продолжались интенсивные снегопады. В прибрежной части курорта выпало до 20 мм мокрого снега, в предгорных районах — до 12 мм сухого. К утру высота снежного покрова в городской черте составила 11 см, в Красной Поляне — 77 см. На побережье зафиксировано налипание мокрого снега на линии электропередачи и деревья, максимальный диаметр отложений достиг 45 мм.

Работы по расчистке улично-дорожной сети ведутся в круглосуточном режиме. Приоритет отдан улицам с маршрутами общественного транспорта и социальными объектами. В ночные часы федеральные, региональные и муниципальные дорожные службы задействовали 311 специалистов и 194 единицы техники. Для обработки проезжей части использовано около 1,2 тыс. тонн противогололедных материалов.

Городская инфраструктура функционирует в штатном режиме. Власти курорта отмечают осложнение дорожной ситуации в горном кластере. По словам заместителя главы Сочи Вячеслава Бауэра, продолжающийся снегопад формирует экстремальные условия для движения транспорта. В городе зафиксирован рост числа дорожно-транспортных происшествий, при этом использование автомобилей на летней резине в зимний период недопустимо.

Мария Удовик