Ростовская область вошла в топ-10 регионов по тратам жителей на здоровье

Ростовская область вошла в число десяти регионов в России с самыми большими расходами на медицинские услуги. Вложения жителей региона в здоровье составили 2,1% от всех трат на медицину в стране. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Большую часть трат совершают женщины (65,3%). Чаще всего оплачивают в категории «Здоровье» в возрасте от 35 до 44 лет (31,4%), больше четверти (26,7%) приходится на людей от 45 до 54 лет. Наименьшую долю данного показателя занимает молодежь — 3,7%»,— сообщила заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.

Траты жителей соседнего Краснодарского края оказались выше, чем Ростовской области —3,1% от всех трат на медицинские услуги в России.

В целом по стране в январе-ноябре 2025 года траты россиян на здоровье увеличились на 26% год к году. Количество транзакций и число покупателей при этом увеличилось на 11%.

По данным аналитиков, значительную долю — 53,5% от общего объема трат в структуре расходов на здравоохранение, занимают аптеки. На втором месте по популярности находятся услуги врачей, на которые приходится 25,3%. Стоматологические услуги составляют 13,5% расходов.

Наименьшую долю занимают траты на ортопедические товары, слуховые аппараты и услуги персонального ухода — всего 0,9% от общего числа оплат.

Наталья Белоштейн