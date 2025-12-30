Водитель погиб при замене колеса на трассе М-4 в Ростовской области

Утром 30 декабря на федеральной трассе М-4 «Дон» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 05:10 на 1116-м километре автодороги в направлении Москвы 46-летний водитель грузовика «Луидор 3010» совершил наезд на пешехода. 48- летний пострадавший в момент аварии менял колесо — ранее он управлял грузовиком МАН с прицепом.

В результате столкновения пешеход скончался на месте происшествия.

На место выехали сотрудники ГИБДД и следователи главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области. Правоохранители проводят следственные мероприятия и выясняют все обстоятельства трагедии.

Валентина Любашенко