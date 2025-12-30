Три поезда задерживаются из-за повреждений ж/д после атаки БПЛА на Краснодар

Три поезда задерживаются из-за атаки БПЛА на железнодорожную инфраструктуру на станции Краснодар-Сортировочный. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД в своем Telegram-канале.

30 декабря около 11:15 падение обломков беспилотного летательного аппарата повредило железнодорожную инфраструктуру и привело к отключению напряжения в контактной сети. В результате происшествия на срок до одного часа задерживаются три состава: «Ласточка» №817 по маршруту Кавказская—Краснодар, поезд №114 Адлер—Санкт-Петербург и пригородный состав №6730 Краснодар—Васюринская.

Специалисты провели обследование поврежденной инфраструктуры и приступили к восстановительным работам. Железнодорожники принимают меры для скорейшего возобновления движения по маршруту.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре два местных жителя пострадали в результате атаки беспилотников 30 декабря. Мужчин госпитализировали.

Алина Зорина