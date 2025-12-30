На Дону авария на водоводе оставила без воды поселки под Новошахтинском

В Новошахтинске Ростовской области из-за порыва водовода на пересечении ул. Кораблевской и ул. Белорусской отключили насосную станцию «Полевая». Об этом сообщила министр регионального ЖКХ Антонина Пшеничная в своем telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Без водоснабжения временно остались жители пос. 2-е отделение, 6-го Совхоза и пос. Новая Соколовка.

Восстановительные работы планируют завершить к 18:00 30 декабря. Ремонт проводит ГУП РО «УРСВ».

«Для обеспечения жителей водой организован подвоз по заявкам через службу экстренного реагирования 112»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко