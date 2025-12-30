Песков назвал налет БПЛА на резиденцию Путина атакой на Трампа

Атака беспилотников на резиденцию президента в Новгородской области была направлена не только против Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, она также направлена против президента США Дональда Трампа и его усилий по мирному урегулированию на Украине.

«Это террористический акт, который направлен на срыв переговорного процесса», — сказал господин Песков.

Он напомнил про рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского и про «те слова, которые он говорил в адрес Путина».

«Направлено это и против Трампа», — добавил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что президенты России и США поддерживают доверительный диалог, и атаки ВСУ не способны ему навредить.

Об отражении атаки БПЛА в Новгородской области Минобороны РФ заявило вечером 29 декабря. В сообщении ведомства указывалось, что атака была совершена «в период с 28 по 29 декабря ... с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата».