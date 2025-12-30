Долина через адвоката пообещала покинуть проданную квартиру не позже 5 января

Певица Лариса Долина не позднее 5 января намерена выехать из квартиры в Хамовниках, которую продала Полине Лурье. Об этом заявила «РИА Новости» адвокат артистки Мария Пухова.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Лариса Долина

Покупательница просила освободить жилплощадь до 30 декабря, но получила отказ. Ее адвокат Светлана Свириденко сказала агентству, что хотела бы «договориться», а не обращаться к судебным приставам для принудительного выселения.

Лариса Долина в 2024 году продала квартиру Полине Лурье, сделка обошлась в 112 млн руб. Однако после певица заявила, что стала жертвой мошенников и добилась признания сделки недействительной. Полина Лурье обжаловала это решение в Верховном суде. Тот 16 декабря 2025-го признал госпожу Лурье собственником квартиры. 25 декабря Мосгорсуд постановил выселить госпожу Долину. Обжаловать это решение она не стала.

