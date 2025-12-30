Долина не обжаловала решение о выселении из квартиры в Хамовниках

Певица Лариса Долина не стала обжаловать решение суда о своем выселении из квартиры в Хамовниках. Об этом ТАСС сообщила адвокат артистки Мария Пухова. Срок обжалования истек, судебное решение о выселении вступило в силу.

«Мы не подавали жалобу,— сказала юрист, — и не собирались этого делать».

Когда именно бывшая хозяйка недвижимости передаст ключи покупательнице, Полине Лурье, не уточняется. Адвокат последней рассказывала, что ее клиентка просила госпожу Долину съехать к 30 декабря, однако получила отказ.

Лариса Долина продала квартиру Полине Лурье в 2024 году за 112 млн руб. Позднее певица заявила, что действовала под влиянием мошенников и что отдала им вырученные деньги. Некоторые участники мошеннической схемы были задержаны и осуждены, но похищенные средства вернуть не удалось. Госпожа Долина подала в суд о признании сделки недействительной, изначально суды поддержали ее требования. Покупательница квартиры при этом осталась и без жилья, и без денег. В конце 2025 года Полина Лурье подала жалобу в Верховный суд, и 16 декабря он признал за ней право собственности на недвижимость. 25 декабря Мосгорсуд распорядился выселить Ларису Долину из проданной квартиры.

