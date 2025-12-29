Долина отказалась выехать из квартиры Лурье до 30 декабря

Певица Лариса Долина съедет из проданной квартиры не ранее 5 января. Об этом сообщила адвокат покупательницы Полины Лурье Анастасия Свириденко.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мы попросили передать нам квартиру 30-го числа, нам представители Долиной ответили отказом»,— отметила ТАСС госпожа Свириденко.

Лариса Долина в 2024 году продала квартиру Полине Лурье за 112 млн руб. Однако после певица заявила, что стала жертвой мошенников и добилась признания сделки недействительной. Полина Лурье осталась и без жилья, и без денег. Она обжаловала это решение в Верховном суде. Тот 16 декабря 2025-го признал госпожу Лурье собственником квартиры. 25 декабря Мосгорсуд постановил выселить госпожу Долину.

