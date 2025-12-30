В тройном ДТП на объездной дороге Волгодонска погиб водитель

В аварии с участием трех автомобилей на объездной дороге Волгодонска погиб 21-летний водитель, еще двое получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло 30 декабря 2015 года в 06:25 на 7-м километре объездной трассы города Волгодонска. По предварительным данным, 21-летний водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Калина» под управлением 27-летнего мужчины. После этого произошло столкновение с «Мерседес-Бенц», которым управлял 46-летний водитель.

В результате аварии погиб молодой водитель ВАЗа. Пострадали пассажиры «Мерседеса» — мужчины 72 и 43 лет.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Валентина Любашенко