Песков призвал воздержаться от эскалации на Ближнем Востоке

Россия считает необходимым воздерживаться от эскалации напряженности в ближневосточном регионе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о готовности нанести удары по Ирану.

Господин Песков уточнил, что Россия продолжит контакты со всеми сторонами. «Мы считаем, что нужно воздерживаться от каких-либо шагов по эскалации напряженности в регионе. И мы считаем, что прежде всего нужно вести диалог с Ираном»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Песков об атаке на резиденцию Путина, переговорах по Украине и безумии Зеленского

На этой неделе господин Трамп пригрозил снова ударить по Ирану, если страна начнет восстанавливать свою ядерную программу. На прошлой неделе американский канал NBC сообщал, что нанести удары также планирует Израиль.

Подробности — в материале «Ъ» «Иранские ракеты донесут до Дональда Трампа».

