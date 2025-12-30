Песков призвал воздержаться от эскалации на Ближнем Востоке

Россия считает необходимым воздерживаться от эскалации напряженности в ближневосточном регионе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о готовности нанести удары по Ирану.

Господин Песков уточнил, что Россия продолжит контакты со всеми сторонами. «Мы считаем, что нужно воздерживаться от каких-либо шагов по эскалации напряженности в регионе. И мы считаем, что прежде всего нужно вести диалог с Ираном»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

На этой неделе господин Трамп пригрозил снова ударить по Ирану, если страна начнет восстанавливать свою ядерную программу. На прошлой неделе американский канал NBC сообщал, что нанести удары также планирует Израиль.

Подробности — в материале «Ъ» «Иранские ракеты донесут до Дональда Трампа».