Иранские ракеты донесут до Дональда Трампа

Во время встречи с президентом Дональдом Трампом в США, которая должна состояться 29 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен представить обновленные разведывательные данные по Ирану. Ключевой темой станет ракетная программа Исламской Республики, которая, по мнению израильтян, возвращается на уровень, существовавший до начала 12-дневной войны в июне 2025 года. Если США не договорятся с иранским руководством по ограничению им производства ракет, Израиль угрожает возобновить массированные воздушные удары по своему региональному противнику. При этом в Тегеране неоднократно давали понять, что не собираются обсуждать с кем бы то ни было свой ракетный потенциал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Abir Sultan / Pool / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Abir Sultan / Pool / Reuters

О том, что Биньямин Нетаньяху привезет на переговоры с Дональдом Трампом в этом месяце обновленные разведданные по Ирану, сообщили 26 декабря источники портала Ynet. По оценкам Израиля, Тегеран наращивает свой ракетный потенциал ударными темпами. «Если американцы не достигнут соглашения с иранцами, которое остановит их программу баллистических ракет, возможно, придется вступить в конфронтацию с Тегераном,— пояснил израильский источник Ynet.— Мы надеемся, что Трампу удастся достичь соглашения, но мы должны быть готовы к тому, что этого может и не произойти». Кроме того, израильтяне уверены, что неверное представление Тегерана о планах своих противников может привести к тому, что иранцы попытаются нанести по Израилю превентивный удар.

Просьба к американцам поднять в диалоге с Ираном «ракетную тему» выглядит малоперспективной. 22 декабря официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи дал понять, что этот вопрос не будет обсуждаться ни с США, ни с другими игроками. «Во-первых, ракетная программа Ирана разработана исключительно для защиты суверенитета страны и никоим образом не является предметом переговоров,— указал дипломат.

— Оборонительные возможности Ирана созданы для сдерживания агрессоров и ни в коем случае не будут предметом торга».

По его словам, к Тегерану применяются двойные стандарты, потому что в Израиль, для сравнения, из США налажен «поток смертоносного оружия, включая оружие массового уничтожения».

Трения между Ираном и Израилем значительно возросли в последние недели после того, как в этом месяце Исламская Республика провела серию учений, в ходе которых отрабатывались пуски баллистических ракет. Израильские чиновники считают, что масштаб маневров носит беспрецедентный характер и это может быть прикрытием для превентивного удара по Израилю. 20 декабря глава Генштаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир в телефонном разговоре с начальником Центрального командования вооруженных сил США адмиралом Брэдли Купером высказал предположение, что Тегеран готовит план внезапной атаки, прикрываясь маневрами.

Спутниковые снимки, сделанные частной компанией Planet Labs, указывают на то, что Иран восстанавливает мощности по производству ракет. Во время 12-дневной войны с Израилем Исламская Республика лишилась трети своих баллистических ракет и пусковых установок. При этом иранская сторона за 12 дней операции смогла запустить в сторону Израиля примерно 500–600 баллистических ракет, поразив около 30 целей на территории противника.

Сейчас, как говорят эксперты, Тегеран пытается учесть полученный шесть месяцев назад военный опыт, превратив свою ракетную программу в главный элемент сдерживания в ближневосточном регионе.

Многие в Израиле сомневаются, что у Ирана есть причины снова начинать войну. «Они далеки от стратегического равновесия с Израилем,— заявил порталу Al-Monitor высокопоставленный дипломат.— У Нетаньяху также нет причин возобновлять войну до тех пор, пока не будет исчерпан дипломатический путь для заключения нового ядерного соглашения. Но события иногда опережают подобные оценки». Как предполагают собеседники Al-Monitor, к силовому сценарию иранское руководство могут подтолкнуть внутренние трудности — дефицит воды, проблемы в выработке электроэнергии и экономические тяготы. «Правительство в Тегеране может прийти к выводу, что только новая война обуздает недовольство населения и объединит людей вокруг своего лидера. Мы не знаем, близко ли руководство Ирана к такому выводу, но подобная ситуация, безусловно, возможна»,— пояснил источник Al-Monitor.

Сообщается, что Нетаньяху, как и планировалось, проведет переговоры с президентом США 29 декабря в его имении Мар-а-Лаго (Флорида). Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер уже прибыл туда для подготовки к переговорам.

Нил Кербелов