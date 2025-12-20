NBC узнал о планах Израиля снова ударить по Ирану

Израильские официальные лица готовятся рассказать президенту США Дональду Трампу о новых ударах по Ирану, сообщил NBC News со ссылкой на осведомленный источник и четырех бывших американских чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters

По словам осведомленного источника, власти Израиля обеспокоены тем, что Иран расширяет производство баллистических ракет и восстанавливает объекты по обогащению урана. Дональд Трамп и израильский премьер Биньямин Нетаньяху могут встретиться в конце декабря во Флориде, в президентском поместье Мар-а-Лаго. Там, по данным NBC News, господин Нетаньяху может заявить об угрозе со стороны Ирана, в том числе и для США, и потребовать незамедлительных действий.

По данным собеседников издания, Биньямин Нетаньяху может представить господину Трампу варианты участия США в новых военных операциях в Иране. Перед ударами в июне Израиль представил главе Белого дома четыре варианта: не участвовать в операции, поддерживать ее, но ограниченно, проводить операцию вместе с Израилем и проводить ее самостоятельно. По данным собеседников NBC News, обеспокоенность Израиля по поводу Ирана возникла из-за желания последнего возобновить переговоры с США. Это может потенциально осложнить попытки израильской стороны договориться с Дональдом Трампом о новых ударах.

18 декабря, отвечая на вопрос о возможной встрече с израильским премьером, Дональд Трамп сказал журналистам: «Мы еще официально не договорились, но он хотел бы меня увидеть». Канцелярия Биньямина Нетаньяху сообщала, что он встретится с американским президентом 29 декабря, чтобы обсудить будущее сектора Газа.

В июне Израиль провел операцию против ядерной и оборонной инфраструктуры Ирана, а США присоединились к атакам и нанесли удары противобункерными бомбами и крылатыми ракетами по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Власти США утверждали, что в результате ядерная программа Ирана была уничтожена, а обогащенный уран остался под завалами иранских исследовательских центров. Иранские власти говорили о серьезных повреждениях ядерной программы, но подробности не приводились.