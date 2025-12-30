Угрозу по БПЛА отменили в Краснодарском крае

На территории Краснодарского края отменили сигнал угрозы «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в МЧС.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Беспилотную опасность объявили в 10:21 30 декабря. Тревогу отменили спустя два с половиной часа. За этот период над Краснодарским краем сбили четыре вражеских БПЛА, о чем заявили в Министерстве обороны РФ.

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в СНТ «ЗИЛ» из-за атаки беспилотников оказались повреждены два частных дома, возле ж/д станции Краснодар-Сортировочный повреждения получил участок контактной сети. Зафиксированы двое пострадавших.

София Моисеенко