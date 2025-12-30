В Ростовской области конфисковали автомобиль пьяного водителя-рецидивиста

Шолоховский районный суд конфисковал автомобиль 29-летнего жителя Верхнедонского района, повторно севшего за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации ведомства, гражданин признан виновным по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение).

В октябре 2025 года сотрудники ДПС задержали водителя в х. Быковском. Экспертиза подтвердила алкогольное опьянение. Выяснилось, что гражданин уже привлекался к административной ответственности за управление машиной в нетрезвом состоянии.

Суд назначил виновному 200 часов обязательных работ и лишил права управления транспортными средствами на два года. Автомобиль, на котором он совершил преступление, конфискован в пользу государства.

Валентина Любашенко