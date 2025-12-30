Трафик посетителей в ТЦ Ростовской области сократился на 5% в 2025 году

Торговые центры крупных городов Ростовской области и Краснодарского края в 2025 году потеряли 5% посетителей по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева.

По словам господина Васильева, для большинства магазинов классических категорий зафиксировано снижение показателей в среднем на 4-10%. По словам эксперта, падение mall Index — показателя количества посетителей на 1000 квадратных метров торговых площадей — продолжает тенденцию последних лет.

«Значимый перелом произошел в 2022 году, когда на фоне ухода международных брендов и роста цен маркетплейсы стали альтернативой, где можно было найти, в том числе, и вещи интересующих брендов в рамках демократичных ценовых предложений»,— отметил эксперт.

Снижение темпов роста располагаемых доходов населения во второй половине 2025 года усилило сберегательную модель поведения и дополнительно повлияло на сокращение визитов в магазины.

Для магазинов категории Fashion Retail снижение показателей составило около 4% к уровню 2024 года. Лучше чувствуют себя операторы, чья деятельность включает эмоциональный компонент, важность физического присутствия или сложный дорогой продукт.

«Качественные ТЦ с концепциями, соответствующими структуре спроса, удерживают аудиторию, остальные вынуждены ускорять переформатирование, либо неизбежен уход с рынка», — сказал Васильев.

Эксперт подчеркнул, что магазин все чаще становится частью омниканального контура — точкой выбора, доверия и сервиса.

«Будущее классической торговли заключается в комплексности, в трансформации в пространство, где шопинг, досуг и сервис усиливают друг друга, а онлайн и офлайн выступают двумя компонентами омниканальности в пути потребителя к покупке», — резюмировал специалист.

