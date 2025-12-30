В Омске вынесен приговор экс-руководителю РЭК

Экс-председатель региональной энергетической комиссии Омской области Людмила Вичкуткина оштрафована на 300 тыс. руб. и лишена права заниматься определенной деятельностью на два года. О приговоре Центрального районного суда Омска сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По данным пресс-службы, Людмила Вичкуткина признана виновной по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Вместе с тем обвинение по пп. «в, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) не нашло своего подтверждения в ходе судебного следствия.

«На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ осужденная освобождена от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности»,— говорится также в сообщении.

По данным суда, в 2021—2022 годы региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами была необоснованно перечислена субсидия на компенсацию выпадающих расходов. Людмила Вичкуткина возглавляла РЭК Омской области в 2020—2022 годы.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июле 2023 года в Омской области суд апелляционной инстанции оставил в силе решение о признании недействующим приказа РЭК, установившего завышенные тарифы на услуги регоператора ООО «Магнит». В ходе проверки областная прокуратура выяснила, что комиссия при установлении тарифа на 2022 год приняла во внимание экономически необоснованные расходы по транспортировке отходов на сумму 583,8 млн руб.

Валерий Лавский