Суд признал незаконным повышение тарифа на обращение с ТКО в Омской области в 2022 году

В Омской области суд апелляционной инстанции оставил в силе решение о признании недействующим приказа региональной энергетической комиссии (РЭК), установившего завышенные тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходам регоператора ООО «Магнит». Ранее Омский областной суд обязал РЭК принять новый нормативный правовой акт.

В ходе проверки областная прокуратура выяснила, что комиссия при установлении тарифа на 2022 год приняла во внимание экономически необоснованные расходы по транспортировке отходов на общую сумму 583,8 млн руб.

Также выявлены нарушения в деятельности самого регионального оператора при исполнении договоров по вывозу отходов на 2020 год на территории всего региона, говорится в сообщении прокуратуры Омской области. К примеру, выявлена значительная разница между фактической стоимостью услуг, оказанных привлеченными ООО «Магнит» подрядчиками для транспортировки мусора, и полученными ими денежными средствами, указывают в ведомстве.

В апреле суд обязал РЭК проанализировать стоимость фактически оказанных ООО «Магнит» услуг и исключить из тарифа необоснованно понесенные расходы.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова