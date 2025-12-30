«Роза Хутор» открывает продажи однодневных ски-пассов и вечернее катание

Горнолыжный курорт «Роза Хутор» открыл сезон катания 29 декабря. В первый день работы гостям были доступны 10,5 км трасс. По мере формирования устойчивого снежного покрова и готовности склонов зона катания будет постепенно расширяться, сообщает пресс-служба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

В ближайшие дни протяженность открытых трасс превысит 16 км. В связи с этим курорт начинает поэтапно снимать ограничения на продажу ски-пассов. Реализация однодневных ски-пассов будет открываться ежедневно на официальном сайте курорта на следующий день и закрываться после достижения установленного лимита, рассчитанного с учетом пропускной способности трасс и погодных условий.

Как сообщил заместитель директора «Розы Хутор» по эксплуатации горнолыжного комплекса Сергей Чернов, увеличение числа доступных ски-пассов напрямую связано с расширением зоны катания. Все решения принимаются исходя из фактического состояния склонов, снежного покрова и метеообстановки. Приоритетом курорта остается обеспечение безопасности и качества отдыха гостей. С 31 декабря на «Розе Хутор» планируется открытие вечернего катания.

Сейчас для лыжников и сноубордистов подготовлены трассы на высотах до 1,4 тыс. м. Более высокие зоны курорта будут вводиться в эксплуатацию по мере стабилизации температур и накопления достаточного объема снега.

Параллельно на курорте стартует новогодняя программа. С 30 декабря по 7 января запланированы ежедневные анимационные мероприятия и праздничные события для гостей всех возрастов, а также концертная программа на площадке «Роза Холл».

Мария Удовик