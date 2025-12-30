Штормовое предупреждение в Сочи сохранится из-за снегопадов и ветра

В Сочи сохраняется неблагоприятная метеорологическая обстановка. В ночь с 29 на 30 декабря на побережье курорта ожидаются осадки в виде мокрого снега объемом 10–20 мм, а также грозы и налипание снега на линии электропередачи и деревья. Температура воздуха составит от –1 до +1 градуса, на возвышенных участках — до –3 градусов, сообщает пресс-служба администрации курорта в официальном Telegram-канале. На море прогнозируется волнение силой 4–5 баллов с высотой волн 2–3 м.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В предгорных и горных районах Сочи синоптики прогнозируют интенсивные снегопады. За ночь высота снежного покрова может увеличиться на 20–30 см. Ожидаются метель, снежные заносы и гололедица на дорогах. В связи с погодными условиями введены ограничения на въезд транспортных средств, не оснащенных зимней резиной.

Днем 30 декабря интенсивность осадков возрастет, а скорость южного ветра может усилиться до 23 м/с.

Ранее в администрации Сочи сообщали, что в ночь на 29 декабря неблагоприятные погодные явления были зафиксированы на всей территории города. На побережье прошел дождь со снегом, в горных населенных пунктах наблюдались снегопады, а в Краснополянском округе отмечалась метель.

По словам главы города Андрея Прошунина, к расчистке улично-дорожной сети в ночное время были привлечены более 330 единиц специализированной техники и свыше 530 дорожных рабочих. В работах задействованы федеральные, региональные и муниципальные службы. За ночь использовано около 930 тонн противогололедных материалов. Городская инфраструктура функционирует в штатном режиме, ситуация находится под постоянным контролем оперативного штаба.

Мария Удовик