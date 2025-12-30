МВД напомнило москвичам про запрет на пиротехнику в Новый год

Москвичам и гостям столицы необходимо воздержаться от запуска пиротехники в связи с участившимися случаями провокаций с ее использованием. Об этом предупредили в столичном ГУ МВД.

В Москве запрещен запуск петард, фейерверков и другой пиротехники в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи зданий и транспорта. За нарушение правил грозит ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ. В случае наступления более тяжких последствий действия будут квалифицированы в соответствии с нормами Уголовного кодекса, напомнили в МВД.

Запрет на пиротехнику действует более чем в десятке областей России. В Красноярском крае запретили фейерверки и салюты в Новый год. Жителей Крыма попросили обойтись без новогодних корпоративов, а также не использовать пиротехнику.

