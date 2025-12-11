Салюты заряжают к праздникам

Цены на салюты за год почти не изменились. Об этом “Ъ FM” рассказали продавцы пиротехники. Все из-за невысокого спроса на товар. Участники рынка связывают это с ограничениями из-за боевых действий, активностью беспилотников и просто «неновогодним» настроением потребителей. В опте продажи падают все три года. В рознице еще надеются, что спрос вырастет, когда установится снежный покров.

В ход идут «тихие» салюты, рассказывает генеральный директор компании «Русский фейерверк» Анатолий Воробьев: «В этом году мы завезли очень мало пиротехники, так как с 2024 года у всех продавцов остались большие запасы. Но объемы продаж упали у всех. Наши клиенты больше всего боятся, что местные власти могут ввести запрет буквально за несколько дней до Нового года, как было в 2024-м. В Москве такого запрета нет, но есть специальные площадки. А в прошлом году в некоторых подмосковных районах, например в Одинцово, совсем запретили салюты. Приходится перестраиваться. При отборе товара, а фейерверки в основном делают в Китае, громкие мы не берем. Клиенты сейчас предпочитают салюты меньшего калибра, но с большим количеством стволов. Они дешевле, но могут быть не такими красочными».

Как отмечают на рынке, покупатели стали чаще брать салюты онлайн на маркетплейсах. В этом сезоне продажи падают и на этих площадках, но спрос еще может вырасти, считает владелица магазина на Wildberries Александра Якунькина: «В том году у нас в это время заказывали по 30-40 салютов в день, за две недели до Нового года — около 70. Но у нас не хватало своих сил, не было команды для доставки, поэтому получилось продать на 1 млн руб. В 2025 году закупили салютов на 5 млн руб. и хотим выручить в два раза больше, но пока продажи только начинаются. В ассортимент входят 20 позиций — мы выбрали самые популярные. Есть на 40 секунд, 2 и 2,5 минуты. Что касается стоимости, искристый фонтан разных цветов на 36 залпов стоит около 3 тыс. руб. На 48 залпов — 6-7 тыс. руб., на 100 залпов — в районе 13-14 тыс. В тренде искристость и множество крошечных белых или цветных всплесков».

Запрет на пиротехнику действует более чем в десятке областей России. В Москве, как следует из публикаций на сайте мэрии, ограничения есть только на китайские фонарики. Салюты и петарды запускать можно. Но площадку необходимо выбрать вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами, деревьев или линий электропередачи. Для профессиональной пиротехники требуется специальное разрешение Департамента региональной безопасности.

Анжела Гаплевская