Жителей Крыма попросили обойтись без новогодних корпоративов

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал местным чиновникам воздержаться от шумных корпоративов на Новый год, а рядовых граждан попросил не взрывать фейерверки и салюты. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

«Глобальных ограничений от органов государственной власти не будет. Все ограничения должны быть морального характера. Все должны помнить, что ребята на фронте выполняют боевые задачи и, к сожалению, есть потери. Считаю, что каждый с точки зрения норм морали и этики должен воздерживаться от каких-то бурных празднований»,— сказал господин Аксенов. По его словам, нормативные акты, запрещающие корпоративы, специально издавать не будут.

Господин Аксенов также призвал крымчан не использовать традиционные хлопушки, петарды и салюты на Новый год. Он попросил местных жителей и гостей полуострова с пониманием отнестись к ситуации и стараться адаптироваться.

В сентябре 2022 года в Крыму ввели официальный запрет на использование пиротехники и фейерверков в новогодние праздники.

Александр Дремлюгин, Симферополь