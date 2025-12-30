Телефонные мошенники обманули ростовчанина на 445 тысяч рублей

18-летний житель Ростова стал жертвой телефонных мошенников и лишился 445 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По данным полиции, потерпевшему позвонил злоумышленник, представившийся сотрудником портала госуслуг. Он заявил о попытке взлома аккаунта потерпевшего и под предлогом защиты персональных данных и денег убедил действовать по его инструкциям.

Затем последовали звонки от лжепредставителей силовых ведомств и финансового органа. Следуя их указаниям, ростовчанин купил новый мобильный телефон, установил специальное приложение и через банкомат перевел собственные сбережения в размере 45 тыс. руб.

После этого злоумышленники сообщили о необходимости декларирования семейных накоплений. Для проверки требовалось все денежные средства родителей, хранившиеся дома, перевести на специальный счет. Молодой человек выполнил требование аферистов и через банковский терминал отправил 400 тыс. руб. на неизвестный счет.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество с особо квалифицирующими признаками). Полицейские проводят оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента и задержания подозреваемых.

Валентина Любашенко