В Первоуральске начался суд над экс-директором ТБО «Экосервиса»

Первоуральский городской суд начал слушание уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «ТБО "Экосервис"» Анны Распоповой. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, она обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст.201 УК РФ), что, по версии следствия, привело к тяжелым последствиям и нанесению значительного ущерба как самой компании, так и жителям ряда муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ТБО «Экосервис» с мая 2018 года выполняло функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Западном административно-производственном объединении. Компания обязана была обеспечивать сбор, транспортировку и утилизацию отходов.

По версии обвинения, в период с сентября 2023 года по август 2024 года Анна Распопова перечислила более 100 млн руб. компаниям, которые фактически не оказывали заявленных услуг по вывозу и утилизации отходов. В результате, ТБО «Экосервис» оказалось в тяжелом финансовом положении и не смогло выполнить обязательства перед подрядчиками и регоператорами, реально занимавшимися вывозом мусора.

Это привело к срыву сроков вывоза твердых коммунальных отходов в нескольких муниципальных образованиях Свердловской области, включая Первоуральск, Ревду, Полевской, Дегтярск, Новоуральск и другие территории. Следствие считает, что в результате действий бывшего руководителя был нанесен ущерб правам граждан на благоприятную окружающую среду.

На сегодняшнем заседании было оглашено обвинительное заключение и начато судебное следствие. Анна Распопова вину не признала.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что Свердловский арбитражный суд отклонил иск ООО «ТБО "Экосервис"», пытавшегося оспорить решение регионального министерства энергетики и ЖКХ. Министерство лишило компанию статуса регионального оператора в Западной зоне.

Полина Бабинцева