В Ростове Октябрьский район лидирует по темпам продаж новостроек

Октябрьский район Ростова-на-Дону показал рекордную скорость продаж квартир в новостройках — 29,5 единицы в месяц на один объект, что в 2,5 раза превышает среднегородской показатель в 11,4 квартиры. Об этом свидетельствуют данные аналитической системы «Домострой Профи» сайта Domostroydon.ru.

По информации аналитиков, за отчетный месяц в 21 строящемся доме Октябрьского района было реализовано 620 квартир. Второе место в рейтинге занял Кировский район с результатом 19,3 квартиры на новостройку, что на 70% превышает средний темп по городу. Третью позицию удерживает Советский район со скоростью 15,9 квартиры в месяц — на 40% быстрее среднегородского уровня.

Ниже среднего показателя оказались Пролетарский (9,3), Железнодорожный (8), Первомайский (5,9) и Ленинский (5,5) районы. Аутсайдером стал Ворошиловский район с минимальной скоростью продаж 4,1 квартиры в месяц, что почти в 2,8 раза медленнее лидера.

Данные демонстрируют значительную дифференциацию спроса на недвижимость в различных частях донской столицы.

Валентина Любашенко