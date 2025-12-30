В Ростовской области скидки на частные дома выросли на 10%

На Дону застройщики частных домов стали предоставлять предновогодние скидки в 10% до 2,5 млн руб. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные основателя экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерия Лукинова.

В 2025 году продажи в загородных коттеджных поселках сократились в два-три раза по сравнению с рекордным для рынка индивидуального жилищного строительства 2024 годом. По мнению эксперта, спрос вернулся к показателям, характерным для двух предыдущих лет.

По информации господина Лукинова, снижение активности на рынке недвижимости обусловлено насыщением спроса, усилением требований по ипотеке, перетеканием средств на депозитные счета и возросшей осторожностью покупателей после случаев обмана дольщиков в индивидуальном жилищном строительстве. В организованных поселках средние размеры скидок увеличились вдвое по сравнению с показателями 2024 года. В региональном разрезе скидки колеблются от 2% до 50%.

Отмечается, что в канун новогодних праздников продавцы активно предлагают различные скидки, как прямые, так и неявные. Среди них можно выделить беспроцентную рассрочку, фиксированные ставки по ипотеке, бесплатное подключение к коммунальным услугам и подарочные земельные участки.

