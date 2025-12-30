Потери воды в Новороссийске сократились на 8,3% в 2025 году

«Водоканал» сократил потери воды в Новороссийске, что позволило увеличить объем подачи ресурса на город более чем на 12 тыс. куб. м в сутки. Об этом заявил замглавы по ЖКХ Рафаэль Бегляров в ходе завершающего в 2025 году аппаратного совещания в администрации Новороссийска.

Как сообщил Рафаэль Бегляров, за прошедшие месяцы 2025 года «Водоканал» Новороссийска оснастил приборами учета 1475 многоквартирных домов, пробурил скважину в Раевской и восстановил три скважины в Натухаевской. За весь период специалисты ресурсоснабжающей организации устранили более 1,7 тыс. утечек — в среднем по шесть утечек в сутки. В прошлом году, по словам заместителя главы по ЖКХ, бригады устраняли около двух утечек в день.

Также Рафаэль Бегляров отметил, что «Водоканалу» удалось сократить потери водоснабжения в сетях на 8,3%. Заслушав доклад заместителя, мэр Новороссийска Андрей Кравченко подчеркнул, что ему начали поступать благодарности от жителей о стабилизации водоснабжения.

«Мы знаем, как остро стоял и стоит этот вопрос. Но если я слышу слова благодарности, это уже результат»,— резюмировал Андрей Кравченко.

Глава города сообщил, что в Новороссийске количество жалоб на водоснабжение снизилось в пять раз.

София Моисеенко