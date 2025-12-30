На Дону на федеральных трассах за сутки использовали 2 тысячи тонн реагентов
Из-за неблагоприятных погодных условий на федеральных трассах Ростовской области за сутки дорожники использовали более 2 тыс. т реагентов. Об этом сообщает пресс-служба в ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».
Фото: пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград»
В Ростовской области на дороги вышли 62 снегоуборщика.
В целом за сутки в пяти регионах было использовано более 5 тыс. т противогололедных материалов, для очистки трасс использовали более 170 единиц спецтехники.