На Дону на федеральных трассах за сутки использовали 2 тысячи тонн реагентов

Из-за неблагоприятных погодных условий на федеральных трассах Ростовской области за сутки дорожники использовали более 2 тыс. т реагентов. Об этом сообщает пресс-служба в ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

Фото: пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград»

В Ростовской области на дороги вышли 62 снегоуборщика.

В целом за сутки в пяти регионах было использовано более 5 тыс. т противогололедных материалов, для очистки трасс использовали более 170 единиц спецтехники.

Наталья Белоштейн