В Керчи открыли транспортную развязку на шоссе Героев Сталинграда

30 декабря в Керчи запустили движение по транспортной развязке на шоссе Героев Сталинграда. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Общая протяженность развязки, на которой движение осуществляется по четырем полосам, составила более 1,1 км. Как сообщил Сергей Аксенов, в рамках проекта подрядчики произвели реконструкцию путепровода длиной 184 м, организовали развязку и обустроили ливневую канализацию, лестничные сходы и электрическое освещение.

«Проектная пропускная способность магистральной улицы шоссе Героев Сталинграда — более 37,5 тыс. единиц транспорта в сутки, дублирующей улицы — более 18 тыс. единиц»,— подчеркнул глава Крыма.

По словам Сергея Аксенова, стоимость строительства объекта превысила 1,9 млрд руб. Работы проводились в рамках госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

София Моисеенко