«Известия»: банки стали чаще блокировать переводы клиентов самим себе

Россияне жалуются, что банки стали чаще блокировать их переводы самому себе, сообщают «Известия». Под блокировку попадают как крупные переводы (к примеру, зарплаты на свой счет в другом банке), так и незначительные суммы.

По данным издания, одному из клиентов ВТБ заблокировали перевод на собственный счет 150 руб. В банке заявили, что сумма перевода не имеет значения и кредитная организация вправе ее отклонить «при наличии сомнений в добровольном согласии клиента на операцию». Жалобы также поступали от клиентов Газпромбанка и Альфа-банка.

В Центробанке (ЦБ) сказали, что банки обязаны проверять операции своих клиентов на признаки мошенничества. Но если клиент подтвердил перевод или совершил операцию повторно, то банк обязан незамедлительно исполнить ее, отметил регулятор.

С 1 января 2026 года перечень признаков мошеннических операций расширится с 6 до 12. На мошенничество будут проверять некоторые крупные переводы по СБП между своими счетами более чем на 200 тыс. руб. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина признавала, что жалобы россиян на необоснованную блокировку банковских счетов участились, что свидетельствует, что банки «перегнули палку» в борьбе с мошенниками.

Подробности — в материале «Ъ» «Мошенников перегнули в бараний рог».