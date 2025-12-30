Приговор свердловскому экс-министру ЖКХ и энергетики Смирнову вступил в силу

Назначенный Верх-Исетским райсудом Екатеринбурга приговор свердловскому экс-министру ЖКХ и энергетики Николаю Смирнову в виде пяти лет условно окончательно вступил в законную силу, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе судов региона.

Напомним, в середине декабря суд назначил бывшему министру пять лет лишения свободы условно за получение взятки через посредника за общее покровительство в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч.6 ст.290 УК РФ). Согласно обвинению он через посредника получил более 980 тыс. руб. за общее покровительство от компании ООО «Экохим-Проект» при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования водоснабжения. Николай Смирнов признал вину, дал признательные и изобличающие показания, поэтому его дело рассмотрели в особом порядке: за несколько заседаний, без исследования доказательств.

Кроме того, он дал показания на фигурантов дела «Облкоммунэнерго»: бизнесмена Алексея Боброва, топ-менеджера «Корпорации СТС» Татьяну Черных, экс-руководителя «дочки» «Облкоммунэнерго» ОТСК Антона Боликова и бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова. Все они находятся в СИЗО.

Николаю Смирнову 58 лет, пост министра он занимал 13 лет и сложил полномочия 13 января 2025 года. 23 января он уже был задержан, а через сутки суд отправил его в СИЗО. Через полгода суд изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий.

Помимо него в преступной схеме участвовали бывший первый заместитель министра Игорь Чикризов и бывший заместитель министра Андрей Кислицын. Недавно Верх-Исетский райсуд начал рассматривать их уголовное дело по существу. Согласно фабуле дела, в 2022 году представитель ООО «Экохим-Проект» Роман Белкин сообщил некоему Попову о желании передать взятку за общее покровительство при реализации муниципальных проектов. Попов согласился выступать посредником. Позже Попов сообщил Игорю Чикризову о возможности передачи взятки за общее покровительство ООО «Экохим-Проект». Чиновник рассказал об этом Николаю Смирнову и Андрею Кислицыну.

Так, по версии следствия, они договорились брать в качестве взятки 4% от суммы оплаченных работ по выполненным муниципальным контрактам. До марта 2024 года Попов, будучи посредником, передавал взятки Игорю Чикризову в машине, пока они ездили около здания правительства. Чиновник, в свою очередь, передавал часть денег Андрею Кислицыну, а он отдавал долю Николаю Смирнову. В разные периоды Попов передавал 1,2 млн руб., 400 тыс. руб., 970 тыс. руб., 1,1 млн руб., 500 тыс. руб., 620 тыс. руб.

Всего Роман Белкин передал 4,4 млн руб.: Николай Смирнов получил 980 тыс. руб., Игорь Чикризов — 1 млн руб., а Андрей Кислицын — около 2,5 млн руб. Игорь Чикризов признал вину частично по обстоятельствам дела, Андрей Кислицын вину отрицает.

Артем Путилов