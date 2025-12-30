Горные курорты Сочи за сутки продали более 2 тысяч ски-пассов

В Сочи стартовал горнолыжный сезон: к приему лыжников и сноубордистов приступили курорты «Роза Хутор» и «Красная Поляна», а 30 декабря открытие трасс запланировано на «Газпром Поляне». За минувшие сутки на горных курортах было реализовано более 2 тыс. ски-пассов, включая прогулочные, пишет пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

На фоне продолжающихся снегопадов и сохраняющейся лавиноопасности курорты допускают временные корректировки работы трасс в целях обеспечения безопасности гостей. Как отметил вице-мэр Сочи Сергей Сомко, несмотря на действие штормового предупреждения, в горном кластере сформировался необходимый снежный покров, что позволило поэтапно открывать склоны и начать активную фазу сезона катания.

Параллельно в регионе сохраняется сложная погодная обстановка. По прогнозам, на побережье Сочи ожидаются мокрый снег, гроза и шторм на море до 5 баллов, в предгорьях и горах — сильные снегопады и метель, а порывы ветра могут достигать 23 м/с. В связи с этим для автомобилей, не оснащенных зимней резиной, ограничен доступ в горный кластер. О состоянии дорожной сети водителей информируют с помощью 25 электронных табло, размещенных вдоль трасс.

В настоящее время в Сочи находятся около 94 тыс. туристов, при этом ожидается дальнейший рост турпотока. Загрузка средств размещения на новогодние праздники прогнозируется на уровне 65–70%, а в горном кластере — выше среднегородских значений. По оценкам администрации курорта, в период зимних каникул Сочи примет порядка 280 тыс. туристов, размещенных в отелях, а также около 200 тыс. однодневных экскурсантов.

Мария Удовик