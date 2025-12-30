В Краснодарском крае скидки на загородные дома составили 8–15%

Предновогодние скидки на загородную недвижимость в Краснодарском крае составили в среднем 8–15%, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные основателя экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерия Лукинова.

По словам Лукинова, Кубань в этом сезоне считается одним из лидеров по привлекательности предложений. В отдельных проектах загородных домов скидки достигают 50% — их размер достигает 3,3 млн руб. за объект. В соседней Ростовской области и Ростове-на-Дону наблюдаются дисконты в 10%, до 2,5 млн руб.

«В 2025 году продажи в загородных коттеджных поселках РФ упали в два-три раза по сравнению с рекордным 2024 годом, вернувшись к уровню двух предыдущих лет. Спад связан с насыщением спроса, ужесточением ипотечных условий, перетоком средств на депозиты и ростом осторожности покупателей на фоне обманутых дольщиков в ИЖС»,— заявил Валерий Лукинов.

Эксперт утверждает, что средний размер скидок в коттеджных поселках увеличился в два раза по сравнению с 2024 годом. Скидки на загородные объекты в регионах России варьируются от 2 до 50%.

София Моисеенко