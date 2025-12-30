Депутат Госдумы РФ избран мэром Кызыла

Новым мэром Кызыла избран депутат Госдумы РФ Айдын Сарыглар. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в аппарате хурала представителей — муниципального парламента столицы Республики Тыва.

Избрание мэра было единственным вопросом внеочередной сессии хурала представителей, состоявшейся 30 декабря. Ранее конкурсная комиссия допустила к голосованию трех кандидатов. В их число вошли также врио мэра Вячеслав Судер-оол и глава республиканского госкомитета по туризму Алексей Сиорпас. «Айдын Сарыглар получил большинство голосов»,— уточнили в хурале представителей.

Айдыну Сарыглару 37 лет. Он окончил Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова Минздрава РФ, затем проходил обучение еще в ряде медицинских вузов. Работал врачом в травматологическом центре ГБУЗ «Республиканская больница №1». В 2018 году господин Сарыглар избрался в хурал представителей Кызыла в качестве кандидата от «Единой России». В 2021 году он сначала был назначен заместителем министра здравоохранения Тувы, а затем выиграл выборы в Госдуму РФ в одномандатном избирательном округе №32 на территории республики. В нижней палате Федерального собрания работал в составе комитета по охране здоровья.

Как писал «Ъ-Сибирь», конкурс на пост мэра стал необходим после того, как в ноябре 2025 года муниципальный парламент досрочно отправил в отставку Карима Сагаан-оола. Перед этим Верховный суд Тувы удовлетворил иск главы города (спикера хурала представителей) Ирины Казанцевой о расторжении трудового договора с мэром. По мнению истца, поддержанного депутатами хурала, господин Сагаан-оол не справился с решением проблем городского хозяйства.

Валерий Лавский