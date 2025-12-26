Парламенту Кызыла будет из кого выбрать мэра

Депутатам городского хурала представителей Кызыла предстоит избрать нового мэра из трех кандидатов. Выбор может оказаться непростым. По данным «Ъ-Сибирь», претендентами на этот пост являются врио мэра Вячеслав Судер-оол, глава республиканского госкомитета по туризму Алексей Сиорпас и депутат Госдумы РФ Айдын Сарыглар. Ближайшая сессия муниципального парламента назначена на 29 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В хурале представителей города Кызыла ждут трех кандидатов в мэры

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В хурале представителей города Кызыла ждут трех кандидатов в мэры

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Конкурсная комиссия завершила процедуру определения кандидатов к выборам мэра Кызыла. Об этом сообщили в хурале представителей и в мэрии столицы Республики Тыва.

Согласно уставу Кызыла, главой города является спикер хурала. Этот пост занимает Ирина Казанцева. Мэра депутаты хурала избирают из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. В 2025 году вступил в силу федеральный закон ФЗ-33 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Согласно документу, главу столицы субъекта федерации городской парламент должен избирать из числа кандидатов, предложенных губернатором. Но соответствующие изменения в законодательство Республики Тыва еще не внесены.

Как писал «Ъ-Сибирь», конкурс стал необходим после того, как в ноябре 2025 года муниципальный парламент досрочно отправил в отставку мэра Карима Сагаан-оола. Перед этим Верховный суд Тувы удовлетворил иск госпожи Казанцевой о расторжении трудового договора с мэром. По мнению истца, поддержанного депутатами хурала, господин Сагаан-оол не справился с решением проблем городского хозяйства.

Первоначально конкурс был назначен на 25 ноября. Но из восьми кандидатов четверо не представили необходимых документов, а из четырех оставшихся на заседание конкурсной комиссии пришел только один — глава республиканского госкомитета по туризму Алексей Сиорпас. Поскольку участвовать в выборах должны не менее двух кандидатов, было объявлено о проведении второго заседания комиссии 25 декабря.

На этот раз заявления подали семь человек, но только двое из них были допущены к конкурсу и успешно прошли его.

«Учитывая итоги первого и второго заседаний конкурсной комиссии хурала представителей города Кызыла, общее число рекомендованных кандидатов составило три человека. В соответствии с порядком, хурал представителей города Кызыла рассматривает вопрос о назначении кандидата на должность мэра города Кызыла на своем заседании при наличии не менее двух участников конкурса и не позднее 10 дней со дня поступления решения конкурсной комиссии о результатах конкурса»,— сообщили в муниципальном парламенте.

В хурале и мэрии фамилии новых претендентов не раскрывают. Глава Кызыла Ирина Казанцева не ответила на звонок. Два источника, знакомых с результатами работы конкурсной комиссии, сообщили «Ъ-Сибирь», что двумя новыми кандидатами на вакантный пост стали врио мэра Вячеслав Судер-оол и депутат Госдумы РФ Айдын Сарыглар.

Господин Судер-оол был назначен врио мэра после отставки господина Сагаан-оола. Ранее он занимал пост начальника департамента архитектуры, земельных и имущественных отношений. Господина Сарыглара, ранее работавшего заместителем министра здравоохранения Тувы, избрали в Госдуму РФ в 2021 году в одномандатном округе №32. Он входит в состав фракции «Единой России». Дозвониться до Вячеслава Судер-оола и Айдына Сарыглара не удалось.

Очередная сессия городского хурала назначена на 29 декабря. Вопрос о выборах мэра еще не внесен в проект повестки дня заседания. Итоги голосования зависят от позиции фракции единороссов, в которую входит подавляющее большинство депутатов.

В этот же день Карим Сагаан-оол, как сообщил он «Ъ-Сибирь», «завершает подачу кассационной жалобы» на решение Верховного суда Тувы в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове.

Валерий Лавский