Парламенту Кызыла будет из кого выбрать мэра
Депутатам будут представлены трое кандидатов
Депутатам городского хурала представителей Кызыла предстоит избрать нового мэра из трех кандидатов. Выбор может оказаться непростым. По данным «Ъ-Сибирь», претендентами на этот пост являются врио мэра Вячеслав Судер-оол, глава республиканского госкомитета по туризму Алексей Сиорпас и депутат Госдумы РФ Айдын Сарыглар. Ближайшая сессия муниципального парламента назначена на 29 декабря.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Конкурсная комиссия завершила процедуру определения кандидатов к выборам мэра Кызыла. Об этом сообщили в хурале представителей и в мэрии столицы Республики Тыва.
Согласно уставу Кызыла, главой города является спикер хурала. Этот пост занимает Ирина Казанцева. Мэра депутаты хурала избирают из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. В 2025 году вступил в силу федеральный закон ФЗ-33 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Согласно документу, главу столицы субъекта федерации городской парламент должен избирать из числа кандидатов, предложенных губернатором. Но соответствующие изменения в законодательство Республики Тыва еще не внесены.
Как писал «Ъ-Сибирь», конкурс стал необходим после того, как в ноябре 2025 года муниципальный парламент досрочно отправил в отставку мэра Карима Сагаан-оола. Перед этим Верховный суд Тувы удовлетворил иск госпожи Казанцевой о расторжении трудового договора с мэром. По мнению истца, поддержанного депутатами хурала, господин Сагаан-оол не справился с решением проблем городского хозяйства.
Первоначально конкурс был назначен на 25 ноября. Но из восьми кандидатов четверо не представили необходимых документов, а из четырех оставшихся на заседание конкурсной комиссии пришел только один — глава республиканского госкомитета по туризму Алексей Сиорпас. Поскольку участвовать в выборах должны не менее двух кандидатов, было объявлено о проведении второго заседания комиссии 25 декабря.
На этот раз заявления подали семь человек, но только двое из них были допущены к конкурсу и успешно прошли его.
«Учитывая итоги первого и второго заседаний конкурсной комиссии хурала представителей города Кызыла, общее число рекомендованных кандидатов составило три человека. В соответствии с порядком, хурал представителей города Кызыла рассматривает вопрос о назначении кандидата на должность мэра города Кызыла на своем заседании при наличии не менее двух участников конкурса и не позднее 10 дней со дня поступления решения конкурсной комиссии о результатах конкурса»,— сообщили в муниципальном парламенте.
В хурале и мэрии фамилии новых претендентов не раскрывают. Глава Кызыла Ирина Казанцева не ответила на звонок. Два источника, знакомых с результатами работы конкурсной комиссии, сообщили «Ъ-Сибирь», что двумя новыми кандидатами на вакантный пост стали врио мэра Вячеслав Судер-оол и депутат Госдумы РФ Айдын Сарыглар.
Господин Судер-оол был назначен врио мэра после отставки господина Сагаан-оола. Ранее он занимал пост начальника департамента архитектуры, земельных и имущественных отношений. Господина Сарыглара, ранее работавшего заместителем министра здравоохранения Тувы, избрали в Госдуму РФ в 2021 году в одномандатном округе №32. Он входит в состав фракции «Единой России». Дозвониться до Вячеслава Судер-оола и Айдына Сарыглара не удалось.
Очередная сессия городского хурала назначена на 29 декабря. Вопрос о выборах мэра еще не внесен в проект повестки дня заседания. Итоги голосования зависят от позиции фракции единороссов, в которую входит подавляющее большинство депутатов.
В этот же день Карим Сагаан-оол, как сообщил он «Ъ-Сибирь», «завершает подачу кассационной жалобы» на решение Верховного суда Тувы в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове.