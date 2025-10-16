Карим Сагаан-оол засудился на посту

Верховный суд Тувы со второй попытки удовлетворил иск председателя городского собрания Кызыла Ирины Казанцевой о досрочной отставке мэра республиканской столицы Карима Сагаан-оола. Спикер и депутаты считают, что градоначальник не справляется с управлением городским хозяйством, но уволить его удалось лишь после многомесячного судебного разбирательства. Сам господин Сагаан-оол намерен продолжать борьбу в высших судах, а до окончательного их завершения — оставаться на посту.

Председатель городского собрания Кызыла Ирина Казанцева и мэр Карим Сагаан-оол

Фото: Хурал представителей города Кызыла Председатель городского собрания Кызыла Ирина Казанцева и мэр Карим Сагаан-оол

Фото: Хурал представителей города Кызыла

Решение по уникальному для России делу Верховный суд Тувы вынес 15 октября. Автором гражданского иска стала спикер хурала представителей (собрания депутатов) тувинской столицы (одновременно исполняющая функции главы города) единоросс Ирина Казанцева, которая добивается досрочного ухода в отставку ее однопартийца, мэра Кызыла Карима Сагаан-оола.

Господин Сагаан-оол стал градоначальником в 2018 году, когда республику возглавлял Шолбан Кара-оол (ныне — вице-спикер Госдумы). В 2022 году, уже при новом руководителе Тувы Владиславе Ховалыге, подавляющее большинство депутатов горсобрания проголосовало за продление контракта с мэром. Но вскоре его отношения с хуралом испортились, и по итогам 2022 и 2023 годов депутаты признавали работу главы горадминистрации неудовлетворительной. В конце 2024-го госпожа Казанцева направила в Кызылский горсуд иск о расторжении трудового договора с чиновником в связи с «ненадлежащим исполнением вопросов местного значения». По ее словам, в суд она обратилась после того, как Карим Сагаан-оол проигнорировал предложение расторгнуть контракт по согласию сторон. Сделать же это по собственной инициативе депутатам не позволяет устав города.

20 февраля 2025 года Кызылский горсуд частично удовлетворил иск, приняв решение о расторжении трудового договора с мэром. Однако Верховный суд Тувы в мае принял сторону Карима Сагаан-оола и отменил решение горсуда. Судья пришел к выводу, что по указанным в иске недостаткам в работе градоначальника «усматривается несвоевременность проведения определенных мероприятий, вместе с тем по ним бездействия не было, принимались и принимаются меры, в результате чего разрешаются вопросы местного значения городского округа». Спустя еще три месяца Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил постановление Верховного суда Тувы, указав на допущенные «нарушения норм материального и процессуального права». Дело было возвращено на новое рассмотрение в республиканский суд, который со второй попытки иск удовлетворил и предписал отправить мэра в отставку.

«Данное решение вступило в законную силу,— пояснила “Ъ” Ирина Казанцева.— Мотивированное решение будет изготовлено в течение десяти рабочих дней. Мэру вручается уведомление о расторжении контракта, затем проводится внеочередная сессия хурала представителей, на которой назначается и. о. мэра и объявляется конкурс на замещение вакантной должности».

Впрочем, Карим Сагаан-оол не считает этот вопрос решенным. Как сообщили “Ъ” в горадминистрации, решение о расторжении контракта «будет оспариваться в высших инстанциях, так как заседание прошло с целым рядом процессуальных нарушений». «В частности, судьями не принят во внимание факт отсутствия ответчика по причине нахождения на больничном. По закону на сегодняшний день Карим Сагаан-оол остается на должности»,— подчеркнули в мэрии.

Валерий Лавский, Новосибирск