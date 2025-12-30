Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммунальные службы Таганрога перешли на круглосуточный режим работы

Для оперативного реагирования на изменения погодных условий и обеспечения безопасности дорожного движения коммунальные службы Таганрога переведены на круглосуточный режим работы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова.

Фото: Telegram-канал главы Таганрога Светланы Камбуловой

«Организована посменная работа. График составлен на первую и вторую смены, в каждой смене задействованы комбинированные дорожные машины и погрузчики»,— отметила глава Таганрога.

Спецтехника обрабатывает спуски, подъемы и путепроводы. Тротуары обрабатываются вручную.

Наталья Белоштейн

