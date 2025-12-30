Угроза по БПЛА действовала на Кубани всю ночь 30 декабря

В шесть часов утра на территории Краснодарского края отменили угрозу «Беспилотная опасность», которая действовала всю ночь. Об отмене сигнала оповестили в РСЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Угроза по БПЛА была введена на Кубани ориентировочно в 20:35 29 декабря. В РСЧС заявляли о риске падения беспилотников, призывая граждан укрыться в помещениях без остекления.

В общей сложности режим угрозы действовал в Краснодарском крае около девяти часов.

София Моисеенко